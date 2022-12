Takao é uma das maiores empresas atuando no setor automotivo, a companhia fabrica e comercializa peças para a reposição de motores. Atualmente, possui mais de 20 mil itens presentes em seu portfólio. Confira, a seguir, as vagas anunciadas.

Takao abre vagas de emprego pelo Brasil

A companhia promete qualidade e garantia em todas as peças, sempre cuidando da segurança de todos os seus clientes. Para isso, atua com um grupo de profissionais altamente especializados e motivados em entregar os melhores resultados.

Neste momento, a Takao está disponibilizando novas vagas de serviço em várias regiões do Brasil. As oportunidades exigem profissionais que atuem com seriedade e busquem crescer profissionalmente lado a lado da empresa. Se você se identifica com alguma das vagas e deseja se candidatar, confira a seguir as informações disponíveis.

Analista de Desenvolvimento Organizacional – São Paulo;

Coordenador de Logística – São Paulo;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Consultor Comercial – São Paulo;

Auxiliar de Transporte – São Paulo;

Gerente de Marca – São Paulo;

Promotor Técnico – PR,RJ, RS;

Coordenador de Marketing de Relacionamento – São Paulo;

Cientista de Dados – São Paulo

Analista de Transporte PI – São Paulo.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente à inscrição das vagas, basta acessar o site 123 empregos. Nele, estará disponível todas as instruções para realizar o envio de um currículo para análise e participar do processo seletivo.

A contratante busca por trabalhadores qualificados e dedicados em atuar com muita força de vontade, priorizando o bom relacionamento com os seus colegas de trabalho e clientes.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.