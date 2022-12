Tarifa de Embarque: DESCONTO disponível nestes 6 aeroportos; confira os valores

A tarifa de embarque ficará mais barata em 6 aeroportos brasileiros. Isso porque a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) anunciou nesta semana que os passageiros destes aeroportos terão desconto na tarifa, que pode variar entre 18% a 26%.

O desconto começará a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Além disso, as portarias que reduzem a tarifa foram publicadas em cumprimento à Lei do Voo Simples, aprovada em junho deste ano.

A redução da tarifa foi estendida aos passageiros por conta da extinção de um dos tributos pagos pelas companhias aéreas, o que possibilitou a redução dos preços para o consumidor final.

Tarifa de embarque: qual será o novo valor?

De acordo com a ANAC, 6 aeroportos brasileiros terão redução a partir do dia 1 de janeiro de 2023. No entanto, o preço poderá variar entre eles.

A redução para os aeroportos de Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Viracopos (SP), Confins (MG) e Brasília (DF) foi de 26,41%. Por outro lado, no aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), o desconto será de 18,24% nas tarifas.

O desconto será válido para as tarifas de embarque, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. Mas destas, apenas a tarifa de embarque é paga pelo passageiro, as outras taxas são pagas pela companhia aérea.

A seguir, confira o novo valor da tarifa de embarque em cada aeroporto:

Aeroporto Voo doméstico Voo internacional

Galeão (RJ) R$ 29,28 R$ 51,86

São Gonçalo do Amarante (RN) R$ 34,6 R$ 61,30

Aeroporto de Guarulhos (SP) R$ 29,63 R$ 52,44

Aeroporto de Viracopos (SP) R$ 28,02 R$ 49,59

Aeroporto de Confins (MG) R$ 29,01 R$ 51,38

Aeroporto de Brasília (DF) R$ 28,37 R$ 50,21

Embarque Facial Biométrico no Brasil

Recentemente, a tecnologia de embarque com biometria facial começou a ser implantada no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Economia, a tecnologia já entrou em funcionamento definitivo no último dia 09 de agosto, nos aeroportos de Congonhas (SP) e de Santos Dumont (RJ).

Segundo a divulgação oficial, o procedimento de embarque nestes aeroportos passou a funcionar combinando a análise de dados e a validação por biometria. Sendo assim, não haverá mais a necessidade de apresentação de bilhetes aéreos e documentos de identificação de pessoas também em voos domésticos no check-in e no embarque desses aeroportos.

Dessa forma, os passageiros que desejarem utilizar a tecnologia, poderão apenas disponibilizar a imagem do seu rosto para a leitura biométrica. Assim, poderão ter acesso às salas de embarque e aeronaves.

Os passageiros podem escolher

Segundo destaca a divulgação oficial, os viajantes poderão escolher entre o uso do sistema biométrico e os procedimentos tradicionais de check-in e embarque, que continuam disponíveis.

De outubro de 2020 a janeiro deste ano, mais de 6,2 mil passageiros de sete aeroportos do país participaram da fase de testes, informa o Ministério da Economia. Além disso, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, cerca de 200 pilotos e comissários de bordo também avaliaram o embarque biométrico em Congonhas e em Santos Dumont.