Tatá Werneck chora após Fábio Porchat relembrar Paulo Gustavo em programa

Foto: Reprodução/Multishow

Durante participação no mais recente episódio do “Lady Night” na noite da quarta-feira (14), Fábio Porchat deixou Tatá Werneck emocionada ao relembrar Paulo Gustavo, que morreu em 2021 vítima de complicações da Covid-19.

“Tô muito feliz de estar aqui de verdade, porque as pessoas vêm me perguntar: qual é a pessoa mais engraçada que você já conheceu? Sempre respondi: você e Paulo Gustavo. Hoje, a gente não tem o Paulo. A gente tem você”, disse o humorista emocionado para Tatá.

“Na vida e na arte. Tatá é uma pessoa engraçada. Aqui, vocês conhecem as palhaçadas da Tatá, mas vocês não conhecem a Tatá jogando jogo, brincando, ela é engraçada, hilária, igual uma maluca, idêntica! E é uma pessoa que faz me dar risada na vida”, continuou Fábio Porchat.

Durante a entrevista, o humorista ainda lembrou de quando conheceu Paulo Gustavo. “O Paulo conheci antes da Tatá, era uma pessoa que olhava de longe, e já dava risada, com ele com as besteiras que ele falava. São desses momentos da vida que a gente não vai esquecer nunca”, disse.

Emocionada, Tatá Werneck elogiou o legado de Paulo Gustavo dentro do humor. “O humor eternizou esse grande gênio, ele era uma lenda”, disse.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.