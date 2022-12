Taxistas de Salvador iniciam bandeira 2 nesta quinta (1)

Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira (1), os taxistas de Salvador já estão autorizados a realizar a cobrança da bandeira 2 durante as corridas. Segundo informações do presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, a medida é facultativa. Entretanto, é uma forma dos profissionais compensarem os maiores gastos previstos no fim de ano.

“É um artifício para o taxista já que não temos o 13º salário, e nos ajuda muito”, disse o presidente.

Na bandeira 2, a tarifa base fica R$ 3,38. Na prática, os motoristas poderão utilizar a bandeira 2 em tempo integral até o dia 2 de janeiro de 2023.

O valor já é cobrado de forma rotineira nos horários entre 21h e 6h. Ainda segundo o presidente, a aplicação da bandeira 2 é justificado pela lei municipal 9.283/17, sancionada em 2017.

Confira os valores:

Bandeirada: R$ 4,81

Bandeira 1: R$ 2,42

Bandeira 2: R$ 3,38

