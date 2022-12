TCM PA: concurso público oferece 71 vagas e salários até R$ 33 mil

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM – PA) começa a receber a partir do dia 14 de dezembro, as inscrições para um novo concurso público.

O TCM PA prevê o preenchimento de 71 vagas para cargos de auditor, técnico e conselheiro.

As inscrições vão até o dia 16 de janeiro de 2023. O Instituto Consulplam é a banca responsável pelo concurso público do TCM PA.

Os salários para os cargos chegam a R$ 33,6 mil.

Vagas e salários TCM PA

O concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará oferece 71 vagas para candidatos com nível médio e superior.

Desse total, 31 vagas são para preenchimento imediato e 76 vagas são destinadas a formação de cadastro reserva.

Veja abaixo as oportunidades:

Nível médio

Técnico de Controle Externo – 9 vagas;

Nível superior

Auditor de Controle Externo – Área Contábil – 15 vagas;

Auditor de Controle Externo – Área Jurídica – 25 vagas;

Auditor de Controle Externo – Área de Engenharia – 11 vagas;

Auditor de Controle Externo – Área de Governança Pública – 10 vagas;

Conselheiro Substituto – 4 vagas para cadastro reserva;

O salário inicial para o cargo de nível médio é de R$ 3.577,50, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Já o salário para os cargos de nível superior é de R$ 6.888,00, para uma jornada de 30 horas semanais.

O cargo de Conselheiro Substituto, no entanto, é de R$ 33.689,11 também para uma jornada de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ter mais de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (para os candidatos do sexo masculino).

Inscrições TCM PA

Os interessados em participar do concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará devem fazer a inscrição entre o período de 14 de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023, diretamente no site da organizadora do concurso, o Instituto Consulplan.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 30, para os cargos de nível médio, e R$ 42,50 para os cargos de nível superior.

Os candidatos interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição, devem preencher o requerimento entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2022.

Etapas concurso do TCM PA

O concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Pará selecionará os candidatos por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova discursiva (redação ou estudo de caso).

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 19 de março de 2023 para o cargo de Conselheiro Substituto. Já a aplicação da prova para os demais cargos está prevista para o dia 12 de março de 2023.

Clique aqui e veja o edital na íntegra