Técnico do Vitória lança livro sobre o acesso à Série B

Foto: Pietro Carpi / E.C Vitória

O técnico do Vitória, João Burse, vai lançar na quinta-feira (29) um livro sobre o acesso do Rubro-Negro à Série B. Comandante rubro-negro nos últimos 14 jogos da Série C, ele assumiu o time com apenas 2,6% de chance de acesso.

Intitulado de “A mão de Deus: do rebaixamento ao acesso” , o livro narra os bastidores da caminha rumo à segunda divisão nacional. O projeto tem revelações, bastidores, além de depoimentos exclusivos de membros da comissão técnica, jogadores, jornalistas e muitos dos que viram de perto a arrancada do Vitória rumo à Série B 2023.

A obra publicada pela editora Futuca Cuca tem 204 páginas e custa R$ 70. O lançamento acontecerá na quinta-feira (29), às 18h30, na Loja oficial do Vitória do Salvador Shopping. Na ocasião, o técnico João Burse concederá autógrafos.

