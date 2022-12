Teló se torna heptacampeão com vitória de Keila no The Voice

Foto: Ellen Soares/ Gshow

A mineira Keila Júnia, de 18 anos, se tornou a 11ª campeã do The Voice Brasil na última quinta-feira (29). A jovem, do time de Michel Teló recebeu 51,78% dos votos do público e conquistou o troféu de campeã, além do prêmio de 500 mil reais e de um contrato com a Universal Music.

A disputa pelo título de voz do Brasil foi contra os talentos Bell Lins, Juceir Jr e a baiana Mila Santana, do time Lulu Santos.

Além do momento de emoção com a conquista de Keila, o público foi surpreendido com uma homenagem para o rei Pelé marcou o programa.

Em suas apresentações, Keila apresentou as canções “I Will Always Love You”, de Whitney Houston e a faixa “Como é Grande o Meu Amor Por Você”, sucesso de Roberto Carlos.

Os técnicos também se apresentaram na última edição do programa em 2022. Lulu Santos homenageou Rita Lee com a faixa “Minha Vida”, uma versão em português de um clássico de The Beatles. Michel Teló saudou Erasmo Carlos com alguns sucessos da carreira do ‘Tremendão’, como “Gatinha Manhosa” e “Minha Fama de Mau”.

Já Gaby Amarantos, levou Caetano Veloso para o palco com “Reconvexo”, enquanto IZA escolheu se apresentar com um hit do próprio repertório, a faixa “Mo Paz”.

A escolha de Keila como campeã conseguiu colocar o nome da mineira entre os assuntos mais comentados da web.

