“Tem gente que não se enquadra”, diz Ministro sobre Bolsa Família

Nesta quinta-feira (22), o presidente eleito Lula (PT) anunciou novos nomes de ministros que deverão fazer parte do seu governo. Entre eles, está o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que comandará a pasta do Desenvolvimento Social, este é Ministério que responde pelos pagamentos de programas sociais como o Bolsa Família.

Em entrevista logo depois do anúncio, Dias deu as primeiras sinalizações para o retorno do programa social. Sobre a possibilidade de realização de um pente fino já no início do mandato de Lula, o futuro ministro disse que acredita que algumas pessoas precisarão sair do Bolsa Família e outras precisarão entrar.

“Nós temos um Cadastro Único com 90 milhões de indivíduos cadastrados, então temos que ter um olhar para isso. Certamente, tem gente que provavelmente não se enquadra em critérios, mas tem também pessoas que preenchem os critérios, têm o direito e não estão colocadas, e não vamos deixar ninguém para trás”, completou ele.

Dias disse ainda que o novo formato do Cadúnico deverá voltar a aproximar o Governo Federal e as gestões regionais. Durante o período de Bolsonaro no poder, o movimento contrário aconteceu. A atual gestão vinha avaliando que seria melhor concentrar o poder de decisão nas mãos do poder executivo.

“Vamos trabalhar de maneira integrada com os estados, municípios, setor privado e com a sociedade. Há missões claras que foram apresentadas na campanha. A principal missão é tirar o Brasil do Mapa da Fome. Não é simples. Vamos ter que começar de um ponto, temos quatro anos para a realização deste trabalho.”

PEC

Na entrevista, Wellington Dias também falou sobre a questão da PEC da Transição. Este é o documento que liberou R$ 145 bilhões dentro do teto de gastos para a manutenção do Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 em 2023.

Dias agradeceu ao Congresso e disse que os parlamentares teriam tido coragem para bancar não apenas os R$ 600 do Auxílio Brasil, como também os R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade, uma das promessas de Lula nas eleições deste ano.

“Somos gratos ao Congresso Nacional pela aprovação da PEC do Bolsa Família, que além de garantir estes R$ 600, teve este olhar para as crianças de até seis anos e outras áreas do campo social. Além disso, é importante garantir que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar e de desenvolver os seus talentos”, disse Dias.

O retorno do Bolsa Família

Nesta sexta-feira (23), o atual Ministério da Cidadania está realizando o último pagamento do Auxílio Brasil. Usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 0 já podem movimentar a quantia através do Caixa Tem ou dos cartões do Auxílio Brasil.

A partir de janeiro de 2023, o Bolsa Família estará de volta. De todo modo, mesmo com a mudança, é importante deixar claro que a base dos dois projetos segue sendo a mesma. Não há expectativa de grandes alterações nos valores e nem no número de atendidos.

Outros ministros

Além de Dias, Lula também anunciou os nomes que comandarão outros ministérios. Destaques para Camilo Santana, na Educação, Margareth Menezes, na Cultura, Nísia Trindade, da Saúde e Geraldo Alckmin, na Indústria e Comércio.