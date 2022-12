Tem leilão na Caixa com mais de 200 imóveis; poucos sabem disso!

A Caixa Econômica Federal iniciou o leilão com mais de 200 imóveis espalhados em todo o país. O evento está acontecendo em parceria com a Kronberg Leilões. Estão recebendo lances: casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

Leilão da Caixa Econômica Federal

O leilão está acontecendo por meio do site da Kronberg Leilões. Os lances poderão ser realizados até o dia 12 de dezembro, quando sairá os resultados das compras.

Vale ressaltar que para participar do leilão é preciso que a pessoa seja maior de 18 anos e dê um lance inicial. Com relação a pessoa jurídica, antes da aquisição a empresa passará por uma análise.

Além disso, é importante frisar que todos os imóveis estão sendo vendidos com baixos valores, isso porque, são contratos antigos e recursos defasados.

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está disponível para o financiamento.

Imóveis disponíveis no Leilão

Ao todo, estão disponíveis 201 imóveis no leilão da Caixa e Kronberg. Confira a distribuição por estado:

Amazonas – 1;

Macapá – 1;

Bahia – 6;

Ceará – 1;

Distrito Federal – 6;

Rio Grande do Sul – 18;

Espírito Santo – 1;

Goiás – 22;

Minas Gerais – 19;

Rio Grande do Norte – 13;

Mato Grosso do Sul – 2;

Mato Grosso – 1;

Pará – 4;

Pernambuco – 9;

Paraná – 15;

Rio de Janeiro – 30;

Santa Catarina – 6;

São Paulo – 44.

Contudo, cabe salientar que alguns imóveis só são vendidos mediante pagamento à vista. Mais informações sobre o leilão podem ser consultadas no próprio site.

“FGTS do Futuro” para financiamento imobiliário

O FGTS é um direito de todo trabalhador com carteira assinada. A poupança é criada com depósitos mensais feitos pelo empregador, equivalentes a 8% do salário do funcionário.

No entanto, embora os valores sejam de direto do trabalhado, só podem ser sacados em situações específicas e previstas por lei. Desse modo, há várias modalidades que possibilitam o saque dos recursos do Fundo de Garantia.

A mais recente se refere ao FGTS do Futuro, que na prática funciona como uma linha de crédito, que visa facilitar o financiamento de imóveis a partir do programa habitacional Casa Verde e Amarela (CVA).

Desse modo, o FGTS do Futuro será voltado à população de baixa renda que necessita de um apoio financeiro para conquistar a casa própria. Em suma, é vincular o pagamento do imóvel com os depósitos na conta ativa do FGTS.

Para Alfredo dos Santos, secretário nacional de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), o FGTS Futuro não pode ser caracterizado como renda. Isso porque, por ser visto como uma linha de crédito, os valores ficam bloqueados.

“É claro que o depósito do FGTS não pode ser caracterizado como renda. Mas como eu ampliei a capacidade de renda das famílias? Quando o banco entende que, fora da renda normal, ela tem mais um componente”, afirmou o secretário.