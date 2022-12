tempo de espera em Salvador é de 3h para veículos

Foto: Reprodução/TV Bahia

O tempo de espera de Salvador para a Ilha de Itaparica no ferry é de 3h para veículos, nesta sexta-feira (23), por causa do movimento de saída da cidade para o Natal. O fluxo é intenso também na rodoviária.

No ferry-boat, a travessia opera com apenas quatro embarcações, o que causa filas para embarque no Terminal de São Joaquim, em Salvador. Os ferries em operação são:

FB Maria Bethânia;

FB Rio Paraguaçu;

FB Zumbi dos Palmares;

FB Ivete Sangalo.

Já o embarque de pedestres ocorre sem fila de espera, assim como acontece no Terminal Bom Despacho, na ilha, também para veículos. As saídas ocorrem a cada uma hora.

De acordo com a Internacional Travessias, três ferries estão sem operar. Dois estão em docagem, quando passa reforma completa, e um em vistoria. Por causa disso, três viagens extras são realizadas.

Já na rodoviária, por causa do aumento de passageiros nesta sexta, o entorno do terminal tem congestionamento desde o início da manhã.

A expectativa é de que 145 mil pessoas passem pelo terminal durante o final de semana do feriado. Porém, mesmo com o aumento do fluxo de passageiros, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) não disponibilizou horários extras até a última atualização desta reportagem.

Segundo a Agerba, caso haja aumento da demanda, as empresas de ônibus poderão oferecer novas passagens. As cidades mais procuradas são Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Cachoeira, Itacaré, Eunápolis, Porto Seguro, Itabuna, Ilhéus, Lençóis, Barreiras, Vitória da Conquista, Irecê e Juazeiro.

