Tentativa de furto causa tumulto dentro de shopping de Salvador

Foto: Reprodução

Uma tentativa de furto a uma loja de roupas, em um shopping de Salvador, causou tumulto dentro do local nesta sexta-feira (23).

A situação ocorreu no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves. De acordo com a assessoria do estabelecimento comercial, um cliente que se identificou como policial presenciou a cena e abordou duas suspeitas na lojas.

“Na tarde de hoje, 23/12, duas pessoas suspeitas de furtar uma loja foram abordadas por um cliente que, ao presenciar a cena, identificou-se como policial”, diz a nota.

Ainda segundo o comunicado, a situação gerou um princípio de tumulto.

“A situação gerou um princípio de tumulto, o que levou a administração a acionar a Polícia Militar para acompanhar a situação”, afirma.

De acordo com a PM, policiais que estão trabalhando na Operação Natal receberam a “informação de um tumulto em um shopping center”. No local, encontraram duas mulheres suspeitas de furto contidas pela segurança privada. Ambas foram conduzidas para a Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

O shopping informou que segue funcionando normalmente e está à disposição das autoridades para acompanhar o caso.

