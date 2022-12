TERMINA HOJE! Inscrições para programa de estágio da Logicalis se encerram nesta sexta-feira (9)

As inscrições para o programa de estágio da Logicalis terminam hoje (9). A empresa de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação oferece diversas oportunidades para universitários de todo Brasil interessados em trabalhar nas áreas de Consultoria e Tech House – que incluem tecnologias voltadas à Transformação Digital, entre elas, Cloud, Segurança da Informação, Data Analytics & IoT, Digital Workplace e Networking.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Ciências da Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Matemática, Estatística e Sistemas da Informação, entre outras, com previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. A Logicalis valoriza a diversidade, proporcionando oportunidades iguais para todos que se qualifiquem para suas posições, independentemente de gênero, raça, orientação sexual, deficiência ou qualquer outra característica.

A empresa oferece aos contratados um ambiente inovador e colaborativo, no qual cada um será protagonista da sua carreira em busca de suas realizações profissionais! Além disso, os estagiários terão direito a uma bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale refeição e/ou vale alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Aqueles que residirem na região de São Paulo (SP) ou Rio de Janeiro (RJ), o modelo de trabalho será híbrido, o que corresponde a 80% do tempo remoto e 20% presencial na Logicalis. Há, no entanto, a possibilidade de contratação de estudantes de outras cidades, que trabalharão no modelo será 100% remoto.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site www.ciadeestagios.com.br/vagas/logicalis e cadastrar currículo até 9 de dezembro. Durante o processo seletivo, os candidatos participarão de um painel de cocriação no modelo mini-hackathon, cuja temática serão as tecnologias inclusivas e contará com a participação de líderes da empresa.