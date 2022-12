Terminal Ferry Boat tem longas filas para embarque neste feriado

Foto: Reprodução/TV Bahia

O sistema Ferry Boat amanheceu com longas filas para embarque de veículos neste feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, 8 de dezembro. Os motoristas reclamam da demora para viajar até Bom Despacho por conta da falta de embarcações.

“Isso é um absurdo. Estão colocando a gente para ‘arrodear’ aqui dentro [no pátio interno do terminal], temos quase 40 minutos aqui dentro e não sai um carro. Eu cheguei 6h20, só passa carro ali [fila de hora marcada] e ninguém toma uma providência”, disse um dos condutores em entrevista à TV Bahia.

Ao todo, quatro ferries estão em operação. São eles: Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu. Segundo a Internacional Travessias, responsável pelo serviço, não há filas para embarque de pedestres. Já para veículos, o tempo de espera é de 1h30.

Véspera do feriado

Na noite de quarta-feira (7), motoristas precisaram esperar até três horas para viajar. Pela manhã, caminhoneiros protestaram no terminal por causa da interrupção da travessia de veículos pesados, que passou a ser suspensa nas vésperas dos feriados para facilitar o embarque de carros e motos em períodos de aumento de demanda.

As exceções são para de automóveis de grande porte que transportam alimentos e produtos perecíveis, pacientes em tratamento de saúde e viaturas.

A travessia dos veículos pesados, partindo do Terminal de São Joaquim, em Salvador, e também do Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, será suspensa sempre às vésperas dos feriados, às 5h, e só será retomada a partir das 15h do dia posterior ao do feriado.

