Tertulinho flagra mãe com Pajeú e vai para cima do jagunço

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Mar do Sertão”, Tertulinho (Renato Góes) vai ficar em choque após dar um flagra na própria mãe com Pajeú (Caio Blat).

Tudo acontecerá na própria casa do herdeiro, já que Deodora (Deborah Bloch) estará morando lá após ser expulsa da fazenda pelo próprio Tertúlio (José de Abreu).

Na ocasião, Tertulinho verá a mãe na cama dele no maior clima de romance com o jagunço e não pensará duas vezes ao partir para cima do homem.

O ricaço vai começar a desconfiar da traição por parte da mãe após Xaviera (Giovana Cordeiro) contar que viu Pajeú com roupas íntimas no quarto de Deodora, o que levantará suspeitas por parte de Tertulinho.

Revoltado, o personagem de Caio Blat em “Mar do Sertão” vai descontar todo o ódio pelo ocorrido em Xaviera e até pensará em matar a moça.

Porém, ele voltará atrás e acabará sequestrando a personagem da trama das seis, que sofrerá nas mãos do crápula após entregar o romance proibido do casal de vilões.

