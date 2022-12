Teto de igreja desaba por causa da chuva no norte da Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

O teto de uma igreja, da zona rural de Jacobina – no norte da Bahia, desabou por conta das fortes chuvas. Nesta segunda-feira (26), muitas ruas da cidade estão alagadas, mas não há registro de feridos.

A igreja pertence ao distrito de Lages do Batata. As vigas de sustentação das telhas não resistiram ao peso da água e caíram, destruindo parte de uma parede. De acordo com a TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, e do g1 Bahia, o volume da chuva também alagou vários bairros e invadiu casas.

A Defesa Civil da cidade realiza vistorias e disse que vias do centor foram obstruídas. Os danos foram apenas materiais.

Equipes de assistência social vão visitar as comunidades para prestar apoio às famílias. Um documento pedindo a reestruturação das vias urbanas já foi elaborado. A Defesa Civil não informou se esse relatório será encaminhado à prefeitura ou ao governo do estado.

Foto: Reprodução/TV Bahia

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.