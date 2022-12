Thais Carla diz ter sofrido golpe com móveis planejados em Salvador

Foto: Reprodução/Youtube

A influenciadora Thais Carla publicou um vídeo no Youtube na segunda-feira (18), onde relatou ter sofrido um golpe com móveis planejados em Salvador.

Ao longo de 16 minutos de depoimento, a dançarina explicou o que aconteceu após acertar a compra de móveis planejados para a casa dela na capital baiana.

Segundo Thais Carla, ela teria acertado com um homem a criação dos móveis e chegou a pagar uma parte do valor, para os materiais que seriam usados, mas não pagou a mão de obra que seria por permuta, a divulgação nas redes sociais.

“Você tem o sonho de construir a casa, você tem o sonho de botar os móveis planejados que você deseja, mas aí vem alguém que te dá um golpe e rouba seu sonho, destrói o seu sonho”, iniciou no vídeo.

“E eu fiquei muito triste mesmo, muito abalada emocionalmente, não queria falar sobre isso, mas eu resolvi falar porque muita gente passa por isso e não sabe o que fazer”, continuou o desabafo.

Thais Carla seguiu mostrando um vídeo onde procurava por pessoas que faziam móveis planejados em Salvador e revelou ter recebido um e-mail com uma proposta.

Ela disse ter sido enrolada pelo homem por dois meses e, no fim, ele teria desistido do trabalho em parceria e cobrou a mão de obra da dançarina. Por conta disso, ela se encontrou com os advogados para saber como prosseguir.

“Eu mostrei os móveis para vocês, fiz a minha parte, mas ele falou que não queria mais. Eu falei assim: ‘Esse cara ficou dois meses atrasando a gente, para levar no imóvel, imagina se a gente pagasse a mão de obra, ele ia desaparecer”, contou.

Veja o vídeo completo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.