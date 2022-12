Thais Carla é ignorada por premiação e aponta gordofobia

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Thais Carla desabafou após não ter recebido nenhuma premiação no TikTok Awards neste ano. Na tarde de terça-feira (13), ela publicou uma carta aberta nas redes sociais e apontou gordofobia ao ser ignorada em todas as categorias do prêmio.

“Mais um ano do TiKTok Awards, e eu em nenhuma indicação! Crio diversos conteúdos na plataforma… Dança, conteúdo com a família, humor, receitas… Será que faltou espaço pra mim em alguma categoria ou eu não sou boa o bastante?”, começou ela.

Thais, que tem mais de 10 milhões de seguidores na plataforma, alfinetou o TikTok por não ter recebido nenhuma nomeação. Ela também refletiu sobre como mulheres gordas dificilmente são chamadas para grandes eventos e lamentou todo o descaso.

Os números provam o contrário! Uma gorda com mais de 10 milhões de seguidores na plataforma e 0 indicações. Sem contar o quão difícil é, de se ver mulheres gordas em premiações. Eu não iria falar nada sobre… Mas estou tão chateada que vim desabafar”, completou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.