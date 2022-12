Thiago Arancam faz recital de Natal em Salvador nesta sexta (23)

Foto: @fotoedgardesouza

Thiago Arancam fará um recital de Natal nesta sexta-feira (23), às 18h, na Igreja da Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim. O evento é beneficente e toda a renda será revertida para ações filantrópicas da Casa Pia e também para a Escola Ecológica Casa Pia, que atende gratuitamente 200 crianças de 02 a 05 anos, em tempo integral.

Acompanhado ao piano por Yacoce Simões, músico e marido da cantora e atriz Ana Mametto, Arancam irá apresentar canções do projeto Estação de Natal, em parceria com o maestro João Carlos Martins e Tefo Mion, em que interpreta clássicos nacionais e internacionais da data que celebra o nascimento do menino Jesus, como “Noite Feliz”, “White Christmas”, “O Holy Night”, versão em português e “Vem Chegando o Natal”, além da ‘Ave Maria”.

“Eu comecei a cantar em um coral, em São Paulo. Música sacra e canções natalinas fazem parte da minha memória afetiva. Estou muito feliz em poder reviver isso nesse lugar tão cheio de história que é a Casa Pia de São Joaquim. Será um momento mágico e novamente em Salvador, lugar que sou tão acolhido pelo público”, diz o artista.

Serviço:

O que: Recital de Natal

Onde: Igreja da Casa Pia Órfãos de São Joaquim – Avenida Jequitaia, 375 – Calçada

Quando: 23/12 (sexta-feira) – 18 horas

Ingresso: A partir de R$ 150,00

