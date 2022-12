Thomaz Costa pede Tati Zaqui em namoro em festa de ‘A Fazenda’

Foto: Reprodução/Playplus

Durante a última festa de “A Fazenda 14”, com todos os famosos eliminados da temporada, Thomaz Costa surpreendeu Tati Zaqui ao pedir a funkeira oficialmente em namoro.

O pedido contou com o ex-peão ajoelhado mostrando um anel de compromisso para a cantora. No momento, Thomaz Costa ainda pediu para o DJ tocar a música do casal: “Poesia Acústica #2: Sobre Nós”.

“É aqui que eu quero concretizar essa relação. Quer namorar comigo oficialmente, meu amor?”, questionou o ator pegando Tati Zaqui de surpresa.

“Amor, que vergonha! Eu não acredito! Claro que sim. Que coisa linda, você é muito louco!”, disse a artista visivelmente emocionada.

Após a fala de Tati Zaqui, Thomaz Costa ainda falou sobre um futuro casamento com a namorada. “Te amo, meu amor! Vou casar com você um dia!”, disse o ator.

Veja o momento:

