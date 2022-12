Thomson Reuters abre vagas de emprego em todo o Brasil

A Thomson Reuters combina conhecimento humano, inteligência e tecnologia para oferecer respostas confiáveis, ajudando seus profissionais a tomarem decisões seguras e conduzir melhores negócios. Eles os ajudam a reinventar a forma de trabalhar dos profissionais pelo país, e o seu time de especialistas possui insight, informação e inovação resolver situações complexas nos mercados jurídico, tributário, contábil e comércio exterior, para apoiar as decisões de seus clientes.

Thomson Reuters possui novas oportunidades de trabalho no país inteiro

As ações da Thomson Reuters estão listadas nas bolsas de valores de New York e Toronto. A empresa está com várias vagas abertas.

Além do salário compatível com o mercado, ela oferta aos seus funcionários muitos benefícios, entre eles estão vale refeição, assistência médica, vale alimentação, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, participação nos resultados e home office. Confira a seguir todas as funções que estão abertas e se alguma for do seu interesse, em seguida ensinamos como fazer a sua inscrição:

Campaign Planning & Management;

Data Customer Experience;

Business Specialist;

Consultor de Sucesso do Cliente;

Brazil Fx Reporter;

Gerente de Projetos;

Inside Sales – Account Manager;

Desenv. de Software Sênior Full Stack.

Como se candidatar

Para se cadastro no processo de recrutamento das vagas anunciadas pela empresa Thomson Reuters, é preciso visitar o site 123 empregos. Após acessá-lo e encontrar o cargo de desejo, não se esqueça de ler com atenção todas as exigências para saber se a sua formação e experiencia profissional são compatíveis antes de fazer o seu cadastro. Por fim, aguarde entrarem em contato por e-mail.

