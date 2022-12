Tiffany Alvares, ex de Éder Militão, rebate acusações de traição: ‘Não fiz nada’

Foto: Reprodução/Instagram

Tiffany Alvares, ex de Éder Militão, resolveu se pronunciar após acusações de Karoline Lima de que o jogador a traiu com a influenciadora durante a gravidez.

Tudo começou após Tiffany e Militião voltaram a se seguir nas redes sociais. Após um perfil de fofocas publicar o ocorrido, a loira fez as acusações nos comentários da publicação.

A influenciadora enviou um comunicado para a página Gossip do Dia, no Instagram. “A real é que ela me procurou e na época eu tomei as dores dela, sim, de início e ajudei como pude, como mãe e como mulher…”, iniciou.

“Mas quis também escutar ele que sempre se calou e não tem nada de errado nisso, quis ressignificar algo que em mim doía e a gente se resolveu, eu ao contrário de todo mundo, ouvi ele. Temos uma história muito longa e antiga, conheci ele muito antes de tudo isso que hoje ele vive. Eles não estavam juntos quando ele veio pra cá e a gente somente se encontrou uma vez pra conversar”, continuou Tiffany.

A influenciadora ainda revelou não ter gostado da exposição por parte de Karoline Lima. “Ela sempre agindo por impulso e magoando pessoas com as palavras, mas como disse, a bomba sempre vai cair pro lado mais fraco e tá tudo bem”, disse.

“Ele não é nada disso que todo mundo fala, tô em paz, seguindo minha vida, o menino tem esse direito também, poxa, vai ficar eternamente preso nisso? Deixa o menino se concentrar no trabalho dele e em ser feliz, a gente merece e ela também, fim. Tô aqui cuidando do meu filho em paz e me vem essa. Não fiz nada de errado, tô dentro da minha casa buscando ser feliz”, disse a ex de Éder Militão, por fim.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.