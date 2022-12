Timbalada comanda 2ª edição do ensaio de verão no domingo (18)

Foto: Divulgação

A segunda edição do Ensaio da Timbalada irá agitar o Candyall Guetho Square neste final de semana. A banda, que esquenta para o verão baiano, promete repetir o sucesso da primeira edição com um grande show no domingo (18).

Liderada por Denny Denan e Buja Ferreira, a Timbalada irá animar o público com 4 horas de show embalados pelos maiores sucessos da banda, como ‘Beija-Flor’, ‘Fricote da Terezinha’, ‘Toneladas de Desejo’, ‘Água Mineral’, ‘Zorra’, ‘Cachaça’, ‘Ashansú’ e ‘Minha História’.

“É uma alegria muito grande poder fazer um retorno tão especial ao Guetho, com um sucesso de vendas na primeira edição. Estamos preparando um repertório lindo, repleto dos maiores sucessos da Timbalada e que fazem parte da história da nação timbaleira”, comentou Denny.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br, e custam a partir de R$ 150.

Ansioso para mais um encontro com os timbaleiros, Buja aposta em um grande show para a 2ª vez da Timbalada no Candyall. “Serão encontros lindos e marcados pelos maiores sucessos da Timbalada, pois eles embalaram muitas histórias, vamos fazer um show lindo!”, afirmou o cantor.

SERVIÇO

Ensaio de verão da Timbalada

Quando: 18 de dezembro

Onde: Candyall Guetho Square, Candeal

Ingressos: a partir de R$ 150

