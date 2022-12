Timbalada lança feat. com Bell Marques e Léo Santana

Foto: Victor Mascarenhas

A banda Timbalada encerra 2022 em grande estilo com o lançamento da primeira parte do projeto audiovisual do grupo, gravado durante a passagem peo Fortal, micareta de Fortaleza. O registro marca também uma das comemorações dos 30 anos da Timbalada, comemorado neste ano.

Dividido em duas partes, o projeto entrega ao público neste primeiro momento 10 canções entre elas algumas inéditas e duas parcerias, ‘Como é Bom Amor Te Amar’ com Léo Santana e ‘Cara De Carnaval’ – feat com Bell Marques que será a aposta da Timbalada para o verão 2023.

“É muito gratificante poder fazer parte de um projeto tão especial como esse, a Timbalada faz parte da minha vida desde que me entendo como músico e esse DVD vem para celebrar os 30 anos de uma linda história”, comentou Denny.

A aposta da banda é uma de composição de Carlinhos Brown e Jorge Zárath e traz em sua batida, os acordes marcantes da guitarra de Bell, que em sintonia total com as batidas da Timbalada. “Me sinto honrado de poder estar construindo uma nova história junto com a banda e sei que esse é só o começo!”, celebra Buja.

A segunda parte do projeto ainda não tem data definida para ser lançada, mas o público já pode sentir um gostinho de como serão os ensaios de verão e o carnaval da Timbalada. Neste final de semana, o público que for curtir a primeira edição do ‘Ensaio da Timbalada’ no Candyall Guetho Square poderá conferir um pouco da energia do DVD e ter o gostinho do Carnaval.

