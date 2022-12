Timbalada reestreia no Guetho Square com mais de 3 mil pessoas

Foto: Max Haack/Ag. Haack

Com ingressos esgotados e mais de três mil pessoas divididas entre pista, lounge e camarote, a Timbalada reestreou no Guetho Square, que fica no Candeal, em Salvador. O primeiro ensaio de verão de Salvador contou com convidados especiais como Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Durval Lélys.

Em mais de três horas de show, entre as músicas estiveram os grandes sucessos da Timbalada e as 10 músicas novas que são apostas do verão. Apesar do atraso para entrar no palco por causa da chuva, a banda arrastou a multidão às voltas do no Gueto.

“Iansã mandando a mensagem e a gente tem que respeitar. Mas vamos fazer um show lindo junto com a chuva”, disse o cantor Buja durante apresentação.

Claudia Leitte

Antes de subir ao palco para participar do show da Timbalada, a cantora Claudia Leitte se emocionou ao revelar que aquele lugar tinha sido o primeiro que ela teve oportunidade de cantar, fruto do convite do cacique Brown.

“Veio uma questão que é a mais importante de todas. Eu tenho memória da minha infância, da minha vida, que é crucial para formação da artista que eu sou, da pessoa que eu sou. Carlinhos é meu rei. Não vou conseguir falar. Brown me deu uma oportunidade aqui quando eu tinha, acho que 16 anos de idade. Eu vim dar a volta no Gueto com essa galera que está aí, mas eu vim arrumadinha para cantar, para dar uma canja, porque eu sonhava em dar uma canja”, contou.

“Eu não consegui nem chegar perto do palco, mas quando veio a volta Gueto, ele (Carlinhos Brown) estava ao meu lado e colocou o microfone para eu cantar. Ele ouviu o que eu cantava e me deixou continuar cantando. Eu fiz a volta com ele. Inesquecível esse momento para mim. Ele me deu uma oportunidade. O talento dele é gigantesco. A Timbalada é uma banda que me inspira, me motiva, então é tudo junto e misturado”, revelou.

“Timbalada isso aqui, tem nada igual, nunca vai existir nada igual esse movimento. Isso aqui é graça, é energia, é comunhão. As pessoas estão juntas no mesmo objetivo de serem felizes. É lindo, lindo”, concluiu.

Durval

Durval Lélys também foi um dos convidados da festa. “É uma honra estar aqui do lado de Brown, da Timbalada, do Gueto Square, onde eu passei muitos momentos em minha vida. Morava aqui pertinho, aqui no prédio ao lado. Sempre me encontrava com Brown aqui. O Gueto é mágico e absorve essa energia”, declarou.

