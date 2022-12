Time da Arábia Saudita anuncia contratação de Cristiano Ronaldo

Foto: Divulgação

Cristiano Ronaldo é o novo jogador do Al Nassr, da Árabia Saudita. O clube anunciou a contratação do craque português, que deve assinar até 2025 com a nova equipe.

O acordo prevê rendimentos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade.

Com isso, pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira, o craque português vai atuar em um clube não europeu. Os ganhos de quase 200 milhões de euros anuais recolocam CR7 no topo do futebol mundial, à frente de Mbappé.

“História em construção. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo, Cristiano à sua nova casa”, escreveu o Al Nassr

O Al Nassr tenta a contratação do astro desde de julho. À época, o jogador recusou a primeira investida dos sauditas. Dias antes da Copa do Mundo, o português rescindiu seu contrato com o time inglês, após uma polêmica entrevista na qual fez duras acusações contra o clube e o técnico Erik ten Hag.

No Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai ser treinado pelo francês Rudi Garcia, ex-Lyon, e terá a companhia de dois brasileiros: o meio-campista Luiz Gustavo, ex-Bayern de Munique, e o atacante Anderson Talisca, ex-Bahia e Benfica.

