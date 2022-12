Times de futebol prestam homenagens a Pelé: ‘Rei’

PELÉ ETERNO.

Com extremo pesar, lamentamos profundamente a última partida do Rei do Futebol. Tricampeão mundial, Pelé estava do outro lado na final de 59 e posou de Bahia em um ensaio com camisa de times campeões brasileiros – uma imagem que está no Museu do Clube na Fonte Nova. pic.twitter.com/p59k6DJucE

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 29, 2022