Tiro de fuzil atinge janela do 14º andar de edifício em Salvador

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A moradora do 14º andar de um edifício localizado na Avenida Cardeal da Silva, no bairro do Rio Vermelho, relatou pânico e medo em uma rede social depois que um tiro atingiu a janela do apartamento.

Em entrevista à TV Bahia, a médica contou que o disparo era de fuzil e foi feito durante um confronto entre policiais militares e um grupo de homens armados, que assaltaram uma farmácia. O caso aconteceu na terça-feira (13).

Os suspeitos levaram alguns produtos e o celular de um dos funcionários do estabelecimento. A moradora, que é médica, relatou que a situação aconteceu no momento em que ela faria atendimentos on-line. O tiro atingiu a janela do cômodo em que ela trabalha.

“Olha o que acabou de acontecer aqui, esse é o lugar que eu atendo. Exatamente no momento dos meus atendimentos on-line. No momento em que eu estava na varanda, a gente ouviu o pipoco e saímos para ver o que era, achamos que não era nada. Eu ia começar a consulta, quando eu vi que estava o vidro todo estraçalhado. Foi um baita susto”.

“Estou ainda respirando fundo, porque ninguém está livre de nada, quem mora no Brasil é isso aí. O susto foi enorme, sobretudo porque eu estaria lá naquele momento.”

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram acompanhadas para registro do fato na delegacia. Até a manhã desta quarta-feira (14), nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento foi intensificado na região.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.