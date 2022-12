Tirullipa se desculpa após expulsão por acusação de assédio na Farofa

A noite de farra na Farofa da GKay ainda não havia começado quando a polêmica com Tirullipa estourou nas redes sociais e o humorista foi expulso do evento que celebra o aniversário de Gessica Kayane sob acusação de assédio.

Amigo próximo da anfitriã da festa, que acompanhava toda brincadeira em uma espécie de ‘Banheira do Gugu’, o humorista pediu desculpas publicamente por ter puxado o biquíni das mulheres que participaram da brincadeira.

“Fala, pessoal. Depois de ter conversado com a GKay, toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, às mulheres. Quero pedir desculpas à Nicole, né, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção, né? Eu tentei levar uma brincadeira. Tentei levar uma alegria para Farofa, mas eu me excedi de fato naquele clima de Farofa de que tudo pode. Na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, né? Errei e estou aqui para pedir perdão a você, Nicole, e às outras que se sentiram feridas”, disse.

Já fora do hotel onde o evento é realizado, Tirullipa, que foi ao evento acompanhado da esposa, reforçou que é uma pessoa de família e que não quer passar essa imagem para as duas filhas.

O humorista afirmou que antes de deixar o hotel, conversou com GKay e pediu desculpas pelo ocorrido com medo de prejudicar a festa.

“Vocês aí, seguidores, me perdoem. É que a gente que trabalha com comédia é muito complicado pra gente, né? Mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa. Sou pai de duas filhas, mulheres, não queria também isso para as minhas filhas, então estou pedindo perdão aqui em público a vocês e resolvi me retirar da Farofa, conversei com a com a GKay e falei não quero prejudicar a festa”.