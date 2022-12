Tite confirma saída da Seleção Brasileira: ‘Em paz’

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite não é mais o técnico do Brasil. O próprio treinador confirmou que está de saída do comando da Seleção Brasileira após a derrota para a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Ele assumiu o time em 2016, desde então o treinador comandou o Brasil em 81 jogos, com 60 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas. Aproveitamento de 82,3%. Em seis anos e meio, o treinador faturou a Copa América em 2019 e foi eliminado nas quartas de final da Copa em 2018 e neste ano. Ele também ficou em segundo lugar na Copa América, em 2020.

“Derrota dolorida, mas em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. O ciclo, como eu já tinha colocado, acaba. Existem outros grandes profissionais e não sou um cara de duas palavras. Quem me conhece sabe. Agora sim foi um processo inteiro, antes foi um processo de recuperação. Agora teve sequência inteira. O desempenho vocês fazem a análise de vocês, está aí à mostra”, disse ele em entrevista coletiva após a partida desta sexta-feira (9).

O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis. Os comandados do técnico Tite abriram o placar no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, levaram o empate no fim do segundo e nas cobranças das penalidades máximas desperdiçaram duas chances.

Neymar não chegou a bater nenhuma penalidade. Sobre o assunto o técnico reagiu: “Ele é o quinto e decisivo pênalti, fica com pressão maior e precisa do jogador de mais qualidade, mentalmente mais forte para fazer a ultima cobrança. É isso”

Segundo publicação do portal UOL, Tite agora planeja descansar por ao menos seis meses. Ele pretende aproveitar a família e principalmente a esposa, Rose. Os dois são casados há 40 anos.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.