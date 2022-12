Tite faz apenas uma mudança em relação ao time da estreia

Militão será a única novidade em relação ao time da estreia / Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Tite já definiu com qual time o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com Neymar e Danilo de volta, a seleção terá apenas uma mudança em relação ao time que jogou a estreia.

Éder Militão jogará mais uma vez na lateral direita e Danilo será improvisado no lado esquerda. Neste momento, o Brasil está sem jogador para esta posição, uma vez que Alex Telles foi cortado devido a uma lesão no joelho e Alex Sandro ainda está em fase de recuperação.

Com isso, Militão é a única novidade em relação ao time que enfrentou e venceu a Sérvia por 2 a 0, na estreia na Copa do Mundo.

O Brasil encara os coreanos pelas oitavas de final do Mundial com Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

A partida está marcada para às 16h, horário de Brasília, no estádio 974, em Doha, no Catar. O vencedor desse duelo pegará Japão ou Croácia.

