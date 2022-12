Tite vai repetir titulares pela primeira vez na Copa

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Tite decidiu manter o zagueiro Éder Militão como titular da lateral direita contra a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília)

Alex Sandro se recuperou da lesão na região do quatro, mas começará no banco de reservas. Assim, Danilo mais uma vez será escalado na lateral esquerda. Enquanto Éder Militão continuará na direita.

A Seleção, então, repetirá a escalação pela primeira vez no Catar. O Brasil vai a campo com a mesma equipe que goleou a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, com: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.

