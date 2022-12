Tomate faz show gratuito em Salvador em 2023

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Tom Kray, o Tomate, está de volta a capital baiana. Após quase três anos sem shows na cidade, a última apresentação do artista foi no Carnaval de 2020, o ex-Rapazolla fará uma apresentação fora da avenida em Salvador.

O show de Tomate está marcado para o dia 8 de janeiro no projeto Festival do Parque, no Parque da Cidade. A apresentação será gratuita e contará ainda com show da banda local DH8 e de Tio Paulinho.

Além da apresentação de Tomate e DH8, o projeto ‘Festival do Parque’, que tem o patrocínio da Claro e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura, contará com um foodpark na quadra esportiva.

Os shows terão início às 9h30, com apresentação de Tio Paulinho, seguido de DH8 e para encerrar a festa, Tomate.

Confirmado no Carnaval

Para quem sentiu saudade, o artista também confirmou em suas redes sociais o bloco Fissura para a sexta-feira de Carnaval.

Até o momento, nos principais pontos de vendas de blocos do Carnaval de Salvador, o Fissura 77 não aparece como disponível para venda. Os abadás devem ficar disponíveis para compra em breve.

Leia mais sobre Carnaval no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.