‘Tombo vai ser bonito’, dispara Bárbara Borges contra Deolane após roça falsa

Foto: Reprodução/RecordTV

Após vencer a falsa eliminação na noite da quinta-feira (01) em “A Fazenda 14”, Bárbara Borges está no racho tendo acesso a tudo o que acontece no reality show.

A atriz observou o retorno de Deolane Bezerra para a sede da competição e debochou da advogada. “O tombo vai ser bonito”, disparou a ex-global.

“Se a gente fosse má, a gente já teria saído […] O povo lá fora não é doido, eles estão vendo tudo”, disse Deolane. “Maldosa, agressiva, perigosa”, soltou Bárbara Borges após acompanhar a fala da influenciadora.

“Ela é tão chata, que o marido dela que deve ter largado ela”, continuou Deolane após a falsa saída de Babi. “Ridícula! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí quando fala sobre a vida dela… Coitada, não sabe nada de nada”, disparou a atriz.

“O jogo ainda não acabou, eu vou voltar”, completou Bárbara Borges com fogo nos olhos para retornar no sábado (03) disposta a acabar com o time A.

Veja os vídeos:

