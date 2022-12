Torcedor crava resultados de jogos e deixa de ganhar R$ 152 mil

Foto: Reprodução / Twitter

Os resultados da Copa do Mundo têm feito a alegria de muitos apostadores, mas também a tristeza de outros. No domingo (4), o print de uma aposta múltiplica viralizou no Twitter. O motivo? O baixo investimento e o alto retorno que o apostador teria…se não tivesse encerrado a aposta antes.

O paulista Patrick Alves, de 26 anos, teria desembolsado R$ 150 mil após apostar apenas R$ 2 nos resultados dos quatro jogos das oitavas de final que aconteceram no final de semana – Holanda x Estados Unidos, Argentina x Austrália, França x Polônia e Inglaterra x Senegal.

O jovem acertou o resultado dos quatro jogos, mas decidiu encerrar a aposta quando a casa estava oferecendo “apenas” R$ 408, logo no começo do duelo entre França e Polônia.

Quando o jogo da Inglaterra acabou e ele viu que teria cravado a aposta, Patrick lamentou no Twitter: O dia mais triste da minha vida é hoje, eu encerrei antes do jogo acabar”.

Diante da repercussão do caso, muitos usuários do Twitter se mobilizaram para ajudar o jovem, fazendo transferências via Pix de R$ 1 a R$ 2. “Que dia louco. Quase ganhei uma grana alta com 2 reais, e não galera eu não vou me matar kkkkk ainda vou fazer outras bets igual a essa se alguma bater eu volto aqui pra contar”, tranquilizou ele.

Bola pra frente, estou triste? Sim

Porem eu vejo isso como algo q n é meu até eu estar com o dinheiro na minha conta, não vou fica me martirizando por isso, vida que segue ♥️ — Patrick (@patrickalvesofc) December 4, 2022

“Bola pra frente, estou triste? Sim. Porém eu vejo isso como algo que não é meu até eu estar com o dinheiro na minha conta, não vou fica me martirizando por isso, vida que segue”, completou.

