Torcedor símbolo do Vitória morre aos 89 anos

Foto: Angelo Paz/Divulgação/ECV

Morreu, aos 89 anos, neste domingo (25), um dos torcedores símbolo do Esporte Clube Vitória. Álvaro Ribeiro dos Santos, o Alvinho “Barriga mole”, ficou famoso porque acompanhava o time com uma imagem de Padre Cícero em jogos em Salvador e por todo Brasil. Padre Cícero era um sacerdote católico que viveu no Ceará e tem forte devoção entre os nordestinos.

O Vitória divulgou nota de pesar no site institucional onde destaca que o torcedor se tornou nacionalmente um símbolo do clube. Ele também foi conselheiro do Vitória. A causa e o local da morte não foram divulgados, mas de acordo com a nota de pesar do clube, Alvinho estava “adoentado faz algum tempo”.

O velório será na Capela H do Cemitério do Jardim da Saudade, na Alameda Caiçara, no bairro de Brotas, em Salvador, a partir das 13h deste domingo (25). A cerimônia de cremação será às 16h30.

Alvinho ‘Barriga mole’ deixa viúva Marlene Santos e três filhos: Celso Ribeiro, Almerinda Ribeiro e Cátia Ribeiro.

