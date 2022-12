Trabalhadores ainda podem sacar R$ 1 mil

O saque extraordinário do FGTS pode ser sacado até dia 15 de dezembro por cidadãos que possuem saldo em conta. Vale informar que não existe previsão para a prorrogação do saque, sendo assim, os trabalhadores que têm interesse no dinheiro devem sacar os recursos dentro do prazo estipulado.

De acordo com informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, bilhões de reais disponíveis para saque ainda não foram movimentados. A movimentação do dinheiro pode ser feita por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS.

É importante lembrar que não estarão disponíveis para saque valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS do trabalhador. Isso significa que valores como, por exemplo, garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário não poderão ser movimentados.

Entenda o saque extraordinário do FGTS

Segundo a Caixa, o saque extraordinário do FGTS poderá ser feito uma única vez por trabalhador. Desta forma, será considerado o saldo disponível na data de realização do débito dos recursos, com o limite de R$ 1 mil por trabalhador.

A instituição financeira também explica que se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque será feito primeiro nas contas relativas aos contratos de trabalho extintos, além de iniciar pela fala que houver menos saldo. Posteriormente o saque será feito a partir das demais contas dos trabalhadores.

Como já dito anteriormente, os valores disponibilizados podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. No App desenvolvido pela Caixa existe a possibilidade de fazer compras online utilizando o cartão virtual, bem como fazer transferências.

Além de movimentar o recursos online, os trabalhadores podem realizar o saque extraordinário do FGTS em terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas. Para fazer o saque do FGTS, será preciso acessar a área “Saque FGTS” e digitar o número do CPF. Por fim, basta digitar o código que será gerado no App Caixa TEM e definir o valor que deseja sacar.

É importante lembrar que o saque extraordinário do FGTS não é obrigatório. Nos casos onde os trabalhadores optarem por não sacar o dinheiro, os recursos devem voltar devidamente corrigidos para a conta do Fundo de Garantia.

Saiba como utilizar o Caixa TEM

O aplicativo Caixa TEM foi lançado no ano de 2020 com o intuito de atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Hoje o App é utilizado também para o pagamento de outros benefícios como o saque extraordinário do FGTS, Auxílio Brasil, e até mesmo o Vale-Gás do governo federal.

Para movimentar os recursos do FGTS por meio do Caixa TEM, os cidadãos precisam fazer login no aplicativo. Desse modo, é preciso fornecer alguns dados como o CPF e uma senha. A senha deve ser numérica e será cadastrada na primeira vez que o cidadão utilizar o aplicativo.

Em seguida, será necessário confirmar o número do celular com o código enviado via SMS. Para isso, basta digitar o código recebido por SMS no App. Feito isso, os trabalhadores poderão utilizar os serviços do Caixa TEM e movimentar o saldo extraordinário do FGTS.