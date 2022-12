Trade turístico participa de city tour pelo Destino Penedo

Viva Penedo foi promovido pela SETUR e faz parte do projeto Destino Penedo em Foco

Empresários e representantes do trade turístico de Penedo participaram de um city tour pelo Destino Penedo. A ação foi promovida pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo e faz parte do projeto ‘Destino Penedo em Foco’, lançado em julho deste ano.

O trade turístico composto por empresários, hoteleiros, receptivos e artesãos, pôde conhecer os principais pontos históricos e turísticos da cidade, entre eles a Igreja Nossa Senhora da Corrente, o Museu Casa do Penedo, Biblioteca Francisco Alberto Sales, Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, Museu do Paço Imperial e Memorial Raimundo Marinho.

A Praça Barão de Penedo, o Oratório da Forca, o Casarão das Artes, o Galpão Zureta de Artesanato e a sede da Associação dos Artesãos de Penedo também não ficaram de fora do projeto Viva Penedo. O city tour aconteceu nos horários da manhã e da tarde.

Maik Viera, diretor de Turismo da SETUR, disse que o Viva Penedo foi uma solicitação do próprio trade, durante as reuniões setoriais do Destino Penedo em Foco.

“A realização do projeto Viva Penedo se deu por meio de uma necessidade, apontada pelo próprio trade, de conhecer mais a cidade de Penedo. No city tour, foi dada a oportunidade de todos os empresários e representantes dos setores que compõem a rede turística local de conhecerem e saberem da história, da origem e das influências do Destino Penedo para que, agora, em 2023, todos possam estar alinhados nesse quesito”, disse Vieira.

“O city tour foi muito bom. Através da experiência, não só eu, mas todo o grupo, pôde conhecer um pouco mais sobre a história de Penedo. Admiramos, curtimos e sentimos cada ponto turístico. Quero sugerir todos os lugares aos turistas e clientes”, disse Arnaldo Feitosa, empresário do Restaurante Daruma.

