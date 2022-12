Tradição de brindar surgiu dos gregos e romanos; Entenda

Foto: Reprodução / Redes sociais

Se você gosta de tomar um vinho, uma cerveja ou bons drinks com família e amigos, é provável que eventualmente alguém convoque um brinde. Os copos se encontram, fazendo aquele som especial. Mas você sabe onde e como surgiu a tradição de brindar?

Atualmente as pessoas brindam para celebrar, comemorar, demonstrar alegria, felicidade. O tilintar das taças e copos é a trilha oficial de bebidas acompanhadas de motivos para sorrir.

Continue lendo este artigo e conheça melhor a tradição de brindar e a sua origem.

Onde surgiu a tradição de brindar?

Podemos dizer que o costume de brindar com os copos de bebida é universal. Esse hábito vem desde a antiguidade. No entanto, até chegar aos dias atuais, sofreu modificações.

Precisamos destacar que origem do brinde não é exata. Afinal, há estudos que indicam sua origem na Antiguidade e outros na Grécia ou em Roma.

Mas um ponto em comum entre as teorias é o de que o ato de brindar surgiu ligado a uma questão de vida ou morte: o envenenamento.

Isso porque era costume entre esses povos mais antigos matar os inimigos colocando veneno em suas bebidas.

Então, já que era arriscado beber algo oferecido por terceiros, criou-se o hábito de o anfitrião servir o seu próprio copo o que estava sendo oferecido aos convidados. Era uma forma de mostrar que a bebida era segura.

Em seguida, as pessoas tocavam as taças para demonstrar confiança e bebiam ao mesmo tempo.

As teorias sobre a origem do brinde não param por aí. Confira mais algumas outras histórias relacionadas com a origem e o motivo de brindar.

A origem da palavra

Não é apenas a origem do hábito de brindar que tem versões diferentes. A própria origem da palavra tem histórias diferentes.

Há uma versão que afirma que a origem da palavra está ligada à cidade italiana de Brindisi. Outra versão, afirma que é derivada do termo espanhol “brindis” que, por sua vez, é derivada de uma expressão alemã “Ich bring dir’s”, que significa “Bebo por ti”.

É preciso lembrar, porém, que a palavra varia de acordo com o idioma, claro. Então, há variação da palavra e sua origem também de acordo com a língua em questão.

Por exemplo, em inglês britânico – da Inglaterra – o termo é “toast”, que significa “torrada”. Isso porque há uma tradição inglesa de colocar vinho em um cálice com uma torrada no fundo e todos os presentes beberem nessa taça até chegar ao pão torrado.

Em português, o primeiro registro da palavra “brinde” está em um livro: “História universal dos impérios, monarchias, reyno & provincias do mundo”, escrito pelo padre Manoel dos Anjos, em 19651.

Tim tim!

Além disso, os brindes costumam ser acompanhados de frases ou palavras. No caso do Brasil e de Portugal, por exemplo, costuma-se dizer “Tim Tim”, em referência ao barulho que as taças fazem ao se tocar.

Os brasileiros também têm o hábito de falar “Saúde” ao brindar. Já na Itália diz-se “Salute”, enquanto na França se diz “Santé”. Países de língua espanhola dizem “Salud”, na Grécia “Steniyasas”, na Alemanha “Prosit” e na Holanda “Proost”.

Os russos falam felicidade, ou seja, “Za zdorov”.

Qual o significado de um brinde?

Desejar saúde e boa sorte

Também neste mesmo período da história já citado, havia o hábito de desejar saúde e boa sorte por causa das condições de higiene e armazenamento dos alimentos.

Era comum que as pessoas fossem intoxicadas pela comida, devido à falta de tecnologia de armazenação. Logo, ao beber desejava-se sorte e saúde por este motivo.

Fazer oferenda aos deuses

O brinde também tem seu lado místico-religioso. Na Antiguidade, ao erguerem as taças, os gregos faziam uma oferenda simbólica da bebida ao deus Dionísio, deus do vinho, e em seguida bebiam.

Os romanos, por sua vez, faziam ato semelhante, em oferenda ao deus Baco. Neste caso, porém, eles derramavam um pouco de bebida no chão ou na mesa.

Qual a maneira correta de brindar?

O ato de brindar parece simples. E é mesmo. Em resumo, basta juntar os copos com os das pessoas que participam da comemoração com você. Mas há regras de etiqueta para isso, sabia?

Confira 9 regrinhas para aprender a brindar corretamente.

Não é considerado educado bater no copo ou taça com um talher, pedindo silêncio antes de propor um brinde. Caso o brinde seja para homenagear uma pessoa presente no local da comemoração, esse homenageado deve permanecer sentado durante o brinde e esperar que todos bebam. Depois disso, ele deve levantar-se, beber e agradecer de maneira breve. Se você não for o anfitrião do evento, é de bom-tom pedir permissão ao anfitrião antes de propor um brinde. A pessoa que está propondo o brinde deve ficar de pé, exceto se isso for feito para um pequeno grupo informal ou a pessoa que está propondo o brinde possua alguma deficiência física. Na hora de brindar, não é educado atravessar a mesa para tocar o copo de outras pessoas. O certo, de acordo com a etiqueta, é tocar o copo apenas das pessoas que estão próximas a você ou apenas erguer o copo, sem encostar no de ninguém. Antes de oferecer um brinde, é importante checar se todos estão com os copos cheios. Devolver o copo para a mesa sem beber depois de brindar é considerado deselegante. Sugere, inclusive, que a pessoa não compartilha da alegria ou comemoração que foi oferecida no brinde. O certo é beber, ainda que seja um pequeno gole. É tradicional brindar com bebidas alcoólicas, mas tudo bem brindas com água ou outras bebidas desde que não seja com o copo vazio. Não se deve acrescentar fala ao discurso de alguém que propôs um brinde. Caso deseje dizer algo também, proponha seu próprio brinde depois.

