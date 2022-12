Trakto Show confirma potencial de Penedo para turismo de negócios e eventos

Secom PMP

A realização do Trakto Show Penedo é um marco histórico para a cidade conhecida por sua riqueza histórica e relação com o Rio São Francisco. O sucesso do evento realizado neste último final de semana também consolida posição no chamado turismo de negócios.

A recuperação e modernização de espaços como o Theatro Sete de de Setembro e o antigo Cine São Francisco, agora Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, habilitam a cidade para sediar eventos de grande porte.

“Nós transformamos nosso Centro Histórico em um centro de convenções ao ar livre, utilizando locais reservados para as apresentações e a Avenida Floriano Peixoto com stands de lazer, tecnologia e negócios, com empresas penedenses expondo seus produtos, conversando diretamente com os visitantes”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

A condição de ‘cidade líder’ foi destacada por Guilherme Lopes no palco do centro de convenções, onde parabenizou a escolha de Penedo para sediar o primeiro Trakto Show fora de Maceió.

Ele destacou o pioneirismo de Zeca Peixoto em construir o hotel inaugurado em 1957 como o maior prédio de Alagoas e de seu avô Hélio Lopes, então prefeito de Penedo, que trouxe energia elétrica, telefonia e a primeira emissora de rádio do interior de Alagoas.

O Trakto Show Penedo também envolve o Governo de Alagoas proporcionou muito networking e oportunidade de aprendizado, a exemplo dos cursos de informática básica e de programação ofertados no Laboratório OxeTech, que funciona na biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, ao lado da agência dos Correios.

Nas arenas do Trakto Show Penedo, empreendedores de renome falaram sobre sua jornada, entre eles o empresário penedense Alexandre Malta, da indústria de biscoitos D’Lícia.

O Trakto Show também abriu espaço, mais uma vez, para outro penedense. James Dantas é fotógrafo e criador de conteúdo que utiliza a plataforma gratuita de design em seu trabalho, ferramenta de fácil utilização, como explicou ao público nos dois dias do evento.

O psicólogo e servidor público municipal Vinícius Bispo fechou a programação da Arena Vamo que Vamo, mostrando como devemos lidar com a inteligência emocional e superar barreiras – entre elas a ansiedade – para desenvolver uma comunicação mais assertiva.

Abrir oportunidades para o talento local no mesmo palco onde estarão nomes já consagrados em suas respectivas áreas de atuação, é parte da receita do Trakto Show.

E em paralelo ao maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo, a Prefeitura de Penedo iniciou o Penedo Luz, com shows musicais na Praça 12 de Abril lotada desde a noite de sexta-feira, 02.

“Tudo isso faz com que circule mais dinheiro em nossa cidade, todos os setores ganham com isso, desde a rede hoteleira ao ambulante. Nós temos certeza que Penedo está no caminho e estamos trabalhando para fazer muito mais do que o que já fizemos até agora”, conclui Ronaldo Lopes.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Secom PMP e Divulgação Trakto Show Penedo