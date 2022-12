Trânsito de Salvador sofre alterações em 5 bairros neste fim de semana para obras

Foto: Reprodução

O trânsito de Salvador vai sofrer alterações em cinco bairros durante este final de semana. As mudanças, ocasionadas por eventos em vias públicas, acontecem nos bairros do Engenho Velho de Brotas, Rio Vermelho, Candeal, Boca do Rio e Piatã.

No sábado, a alteração ocorre no bairro do Rio Vermelho, a partir das 19h, por causa do Projeto Luzes de Natal, das 19h. O evento vai interditar de forma progressiva uma faixa das vias por onde passará.

O desfila vai partir da Rua da Paciência, seguindo para Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Oswaldo Cruz, sendo finalizado ao retornar para o Largo da Mariquita.

Já no domingo, dia 18, a interdição é por conta da Lavagem de Santa Luzia, a partir das 9h, no Engenho Velho de Brotas. A celebração vai interditar progressivamente a via a partir da Igreja Santa Luzia, localizada na Rua Almirante Alves Câmara, seguindo pela Rua Maria Felipa, Rua Brígida do Vale, Travessa Antônio Costa, Rua Antônio Costa, Rua Pedro Malhado, Rua Brígida do Vale, Praça Capelinha, Rua Manoel Faustino, retornando à igreja pela Rua Padre Luiz Figueira.

Barreiras Móveis Progressivas (BMP) serão instaladas nas vias:

BMP 01 – Rua Vila América / Final de Linha;

BMP 02 – Rua Almirante Alves Câmara / Rua Padre Luiz Figueira;

BMP 03 – Rua Almirante Alves Câmara / Rua Maria Felipa;

BMP 04 – Rua Reis Principe / Av. Vasco da gama;

Confira as outras interdições:

CIRCUITO ESTAÇÃO VERÃO

DATA: Domingo (18), das 5h às 9h

LOCAL: Boca do Rio e Piatã

A interdição acontece na Av. Octávio Mangabeira, no trecho compreendido entre as Quadras da Boca do Rio e o retorno depois do SESC. No sentido Itapuã, a faixa à direita será interditada, no trecho entre o retorno situado depois do SESC e a Nova Praça de Piatã. Já no sentido Pituba, a via será interditada na faixa à esquerda, no trecho entre os prismas em frente ao SESC e o retorno da Terceira Ponte.

Os condutores têm como opção de tráfego a Av. Pinto de Aguiar, seguindo para a Av. Ibirapitanga. Já condutores provenientes da Pituba têm como opção a Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolívar, Av. Professor Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Paralela e Av. Orlando Gomes.

DATA: Domingo (18), entre às 16h30 e 23h

LOCAL: Candeal

Devido ao evento, a Rua Guilhermino Freitas Jatobá e a 2ª Travessa 18 de Agosto serão interditadas totalmente. O trânsito será controlado na Rua Leonor Calmon, Rua Guilhermino Freitas Jatobá, 2ª Travessa 18 de Agosto, Rua 9 de Outubro e Rua Paulo Afonso.

Também serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nas vias:

BM 01 – Rua Leonor Calmon / Rua Guilhermino Freitas Jatobá;

BM 02 – Rua 9 de Outubro / 2ª Travessa 18 de Agosto;

