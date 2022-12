Trânsito é alterado em Salvador para eventos no domingo

Foto: Reprodução/Street View

O trânsito de Salvador terá alterações no domingo (11) para a realização de uma série de eventos na cidade. Entre eles, estão uma corrida, uma marcha e uma caminhada. Confira abaixo o esquema:

Circuito Sesc Corrida Etapa Salvador

Horário: 5h às 10h

Local:: Orla, entre Boca do Rio e Piatã

Das 5h às 10h, a Avenida Octávio Mangabeira, em Piatã, terá alterações no trânsito por conta da realização de uma corrida.

No sentido Itapuã a via será interditada no trecho entre as quadras da Boca do Rio e o retorno depois do Sesc. Ainda no sentido Itapuã a faixa à direita da avenida será interditada no trecho compreendido entre o retorno depois do Sesc e a Nova Praça de Piatã.

Já no sentido Pituba a interdição ocorre na faixa à esquerda, no trecho compreendido entre os primas em frente ao Sesc e o retorno da Terceira Ponte.

Como opção de tráfego os condutores que desejam seguir no sentido Itapuã podem utilizar as seguintes vias: retorno em frente ao Multishopping da Boca do Rio, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolívar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. (Luís Viana Filho) Paralela e Av. Orlando Gomes.

X Caminhada Alcoológica

Horário: 10h às 18h

Local: Monte Serrat, Cidade Baixa

O trânsito será interditado progressivamente em uma faixa, a partir das 15h, nas seguintes vias: Rua Rio São Francisco (saída), Rua Rio Paraguaçu, Rua da Imperatriz, Ladeira do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Faria, Rua Teodósio Rodrigues de Faria, Rua Plínio de Lima, Rua Rio Negro, Rua da Pedra Furada, Av. da Constelação (chegada).

Marcha Evangélica da Assembleia de Deus de Pau da Lima

Horário: a partir das 16h

Local: Pau da Lima

A partir das 16h, o tráfego de veículo será interditado progressivamente na faixa à direita das seguintes vias: Praça São Marcos (saída), Rua Getúlio Vargas, Rua da Micronésia, Rua São Marcos, Rua Dr. Arthur Gonzales, Rua Tenente José Nelson Almeida, Praça Nossa Senhora Auxiliadora, Final de Linha de Pau da Lima (chegada).

Ensaio da Timbalada

Horário: 16h30 até às 23h

Local: Bairro do Candeal

Devido ao ensaio, as Rua Guilhermino Freitas Jatobá e a 2ª Travessa 18 de agosto serão interditadas. Além da interdição, o trafego de veículos será controlado assim como a travessia de pedestres e a proibição de estacionamentos na Rua Leonor Calmon, Rua Guilhermino de Freitas Jatobá, 2ª Travessa 18 de Agosto, Rua 9 de Outubro e Rua Paulo Afonso.

Serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nas vias:

BM 01 – Rua Leonor Calmon / Gua Guilhermino Jatobá;

BM 02 – Rua 9 de Outubro / 2ª Travessa 18 de Agosto;

