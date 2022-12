Trânsito é alterado no Comércio para procissão de Santa Luzia

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O trânsito no bairro do Comércio, em Salvador, será alterado na manhã de terça-feira (13) para a realização da procissão em louvor a Santa Luzia. A informação foi divulgada pela Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador) nesta segunda (12).

De acordo com o esquema montado para o evento, as interdições começam à meia-noite, com a instalação de barreiras fixas na Rua do Pilar (ao lado da Igreja Santa Luzia do Pilar) e na esquina com a Rua Alfredo Henrique de Azevedo.

Por volta das 5h, ocorrerá a interdição do tráfego de veículos na Rua do Pilar, no trecho compreendido entre a lateral da Igreja Santa Luzia do Pilar e a Rua Alfredo Henrique de Azevedo, e na Travessa do Pilar. Será instalada uma barreira móvel entre a Travessa do Pilar e a Avenida Jequitaia.

A partir das 11h, serão interditadas progressivamente a Rua do Pilar, saída da Igreja Santa Luiza, passando pela Travessa do Pilar, Avenida Jequitaia, Rua da Suécia, faixa da direita da Avenida da França, Praça Cairu e Avenida Lafayette Coutinho (Contorno).

A procissão fará o retorno no 2º Distrito Naval e seguirá pela Rua Conceição da Praia, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, retornando para a Avenida Jequitaia, fazendo o percurso de volta para a Igreja Santa Luzia.

Com o deslocamento da procissão, serão instaladas barreiras móveis progressivas na Avenida da França (em frente ao galpão 3 – desvio para pista da esquerda) e na Rua da Conceição da Praia / Avenida Lafayete Coutinho.

