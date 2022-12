Trânsito é alterado para festa de Nossa Senhora da Conceição

Foto: Igor Santos/Secom

O trânsito no bairro o Comércio, em Salvador, sofrerá alterações na quinta-feira (8) para a realização da festa de Nossa Senhora da Conceição. As mudanças começam a partir das 5h e seguem até as 19h, mas já serão feitas intervenções a partir da meia-noite. A informação foi divulgada pela Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador) nesta segunda (5). De acordo com o órgão, uma operação especial foi montada para orientar condutores, pedestres e passageiros.

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF), a partir da meia-noite, nas seguintes localidades: BF 01 – Ladeira do Gabriel / acesso a Avenida Lafayete Coutinho; BF 02 – Ladeira da Conceição da Praia / Ladeira da Montanha; BF 03 – Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá; BF 04 – Ladeira da Conceição da Praia / Rua Manoel Vitorino; BF 05 – Rua do Corpo Santo / Rua da Conceição da Praia; BF 06 – Rua Santos Drummond / Rua da Bélgica; BF 07 – Rua Portugal / Rua da Bélgica; e BF 08 – Rua da Bélgica / Avenida Estados Unidos (ao lado da Caixa Econômica Federal).

Já as Barreiras Móveis (BM) serão instaladas nas seguintes vias: BM 01 – Avenida Reitor Miguel Calmon / Viaduto Menininha do Gantois; BM 02 – Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos; BM 03 – Avenida Lafayete Coutinho / Ladeira do Gabriel (Solar do Unhão); BM 04 – Avenida Lafayete Coutinho – Trapiche; BM 05 – Rua Conceição da Praia / Avenida Lafayete Coutinho (via marginal); BM 06 – Avenida da França – Portão 3 da Codeba; e BM 07 – Rua da Bélgica / Mercado Modelo (em frente à Avenida Estados Unidos).

Também serão colocadas Barreiras Móveis Progressivas (BMP) a partir do deslocamento da procissão, nos seguintes locais: BMP 01 – Rua da Bélgica / Rua Miguel Calmon; BMP 02 – Rua Miguel Calmon / Rua da Grécia; BMP 03 – Rua Miguel Calmon / Praça da Inglaterra; BMP 04 – Rua Miguel Calmon / Rua da Argentina; BMP 05 – Rua Miguel Calmon / Rua da Polônia; BMP 06 – Rua Miguel Calmon / Rua da Holanda; BMP 07 – Rua da Holanda / Avenida Estados Unidos; BMP 08 – Rua da Holanda /Avenida da França; e BMP 09 – Avenida da França / Rua da Bélgica.

Das 5h às 19h será proibido a circulação de veículos na Avenida Lafayette Coutinho (entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru), Rua Conceição da Praia, Ladeira Conceição da Praia, Rua Manoel Vitorino, Rua Dionisio Martins, Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, no trecho entre a Rua Portugal e a Rua Miguel Calmon, Rua Corpo Santo e Rua Santos Dumont. Durante a procissão, também será interditada, de forma progressiva, a Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda e Avenida da França.

Condutores que saírem da Avenida da França com destino à Cidade Alta, podem usar como desvio a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já aqueles que desejam seguir para a Cidade Baixa têm como opção utilizar a Ladeira do Gabriel e Ladeira dos Aflitos.

