Trânsito na BR-324 e BR-116 é modificado para intervenções em viadutos

Foto: Reprodução/Viabahia | Viaduto de Simões Filho

O fluxo de veículos nos pontos da BR-324 e BR-116 serão desviados por conta de intervenções nas alças de viadutos. A modificação ocorre nesta quinta (15) e sexta-feira (16).

De acordo com a VIABAHIA Concessionária de Rodovias SA, a intervenção, na noite desta quinta, acontece das 21h às 2h, na alça do viaduto localizado no km 608 da BR-324, na altura do município de Simões Filho, que dá acesso à BA526. Segundo a empresa, o bloqueio será necessário devido a um serviço de manutenção do pavimento.

Já na sexta-feira, a operação que acontece na BR-116, terá início por voltas 20h e tem previsão de duração até às 3h. A manutenção nesse dia ocorrerá na alça do viaduto localizado no km7, que dá acesso à BR-116 Sul.

Durante a operação, os locais estarão devidamente sinalizados para orientar e oferecer maior segurança aos usuários da rodovia. O motorista que passar pelos pontos de interdição, nas duas BRs, poderá recorrer a caminhos alternativos que ficam a 5km dos locais de intervenção.

