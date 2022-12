Travessia de veículos pesados no ferry-boat é suspensa no feriado

Foto: Reprodução / TV Bahia

A travessia de veículos pesados no sistema ferry-boat está suspensa nesta quarta-feira (7) por causa do feriado prolongado em comemoração a Nossa Senhora da Conceição, celebrada na quinta (8).

A decisão foi tomada para ampliar as vagas de embarque para carros pequenos, de pessoas que viajam no feriadão, para diminuir o tempo de espera dos embarques e, consequentemente, as filas. Os veículos pesados que transportam alimentos e produtos perecíveis, pacientes em tratamento e viaturas, no entanto, estão liberados para fazer a travessia.

A medida gerou protesto entre os caminhoeiros. No local, os motoristas afirmaram que não foram avisados da situação. À TV Bahia, o grupo disse que foi informado que embarcaria no ferry Zumbi dos Palmares, embarcação com maior número de vagas para veículos.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou, no entanto, que esta não é a primeira vez que a medida é adotada. A suspensão do transporte de veículos pesados já havia sido feita em períodos de grande movimento.

