Travessia Itaparica x Salvador acontece neste sábado

Foto: FBDA/Divulgação

A Travessia Itaparica x Salvador 2022, maior prova em mar aberto do Brasil, será realizada nas águas da Baía de Todos-os-Santos neste final de semana. A competição acontecerá neste sábado (10), com largada prevista às 7h, na praia de Gameleira, na Ilha de Itaparica.

Cerca de 180 atletas participarão na competição deste ano em um percurso de 12km. Além da prova tradicional, acontecerá também provas de 400m, Sprint 1km e Challange 2km.

As premiações envolvem a entrega do troféu de campeão e prêmio em dinheiro de R$10 mil. O segundo lugar terá premiação de R$ 7 mil. Serão R$ 5 mil para os terceiros colocados; a quarta colocação pagará R$3 mil aos competidores; e o quinto lugar terá prêmios de R$2 mil.

Apoio

Para garantir a segurança e dar um suporte para os atletas, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) contará com efetivo de salva-vidas. Cerca de 10 agentes atuarão na chegada da prova, no Yatch Clube da Bahia, com equipamentos de pranchas race board e longboard.

“A participação do Salvamar é de extrema importância para que eventos deste porte aconteçam. Nossos salva-vidas atuarão da melhor forma possível para garantir a segurança da chegada dos competidores”, disse o chefe de planejamento da Salvamar, Kailani Dantas.

