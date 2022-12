Travessia Salvador-Mar Grande opera com 8 embarcações hoje

Foto: Divulgação

Neste sábado (10), a Travessia Salvador-Mar Grande registra bom movimento de embarque no Terminal Náutico da Bahia, na capital baiana. Por conta do deslocamento de usuários, que vão passar o final de semana em localidades da Ilha de Itaparica, o embarque segue intenso mas sem filas.

O sistema está atendendo com oito embarcações à disposição do tráfego, que fazem saídas pontuais de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, quando o fluxo para embarque exige. Hoje, a última saída de Mar Grande está prevista para às 18h.

De Salvador, o último horário programado no Terminal Náutico é para às 19h30. Os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes, de segunda-feira a sábado: de Salvador para Mar Grande – R$ 7,70.

Domingos e feriados: R$ 9,80. De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado: R$ 6,10. Domingos e feriados: R$ 8,20.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Também é muito bom neste sábado o movimento de embarque para Morro de São Paulo. A previsão é que os catamarãs deixem o Terminal Náutico com lotação completa. A viagem é direta entre a capital e o Morro, com duração média de 2h20.

Do Terminal Náutico, o primeiro catamarã zarpa às 9h. Depois, ocorrem saídas às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 11h30, 14h30 e 15h.

As passagens para o Morro de São Paulo podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a tarifa é R$ 149,61. No sentido inverso, R$ 138,71.

Escunas de turismo

Também operam normalmente hoje e com boa procura as escunas do tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Desde às 8h estão saindo do Terminal Náutico. No percurso do tour, as esucnas fazem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e retornam às 17h30 a Salvador. A tarifa do passeio é R$ 100.

