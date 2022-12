Travessia Salvador-Mar Grande opera com saídas a cada 30 min

Foto: Divulgação / Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande opera, na manhã desta quarta-feira (7), com saídas a cada meia hora. Não há restrições desde às 5h, quando a primeira embarcação deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). o último horário saindo de Mar Grande hoje está programado para às 18h. Em Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Vale ressaltar que o uso de máscara de proteção é obrigatório nas embarcações das travessias Salvador-Mar Grande, Salvador-Morro de São Paulo e escunas de turismo, bem como nos respectivos terminais de embarque. A medida tem o objetivo de conter a disseminação da Covid-19.

Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que operou com conexão nos últimos dois dias devido ao mau tempo, volta a atender sem restrições nesta quarta. Os catamarãs estão fazendo a viagem direta entre a capital e a Ilha de Tinharé, com duração média de 2h20.

Do Terminal Náutico, o primeiro catamarã vai sair às 9h. As partidas seguintes ocorrem às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 11h30, 14h30 e 15h.

Para quem programou fazer nesta quarta o passeio de escunas na Baía de Todos-os-Santos, as escunas de turismo começam a sair às 8h do Terminal Náutico. No roteiro do tour, ocorrem duas paradas: uma na Ilha dos Frades e outra em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30.

