Travessia Salvador-Mar Grande opera sem restrições nesta segunda

O retorno para a casa após o feriado de Natal acontece sem intercorrências para quem faz uso da Travessia Salvador-Mar Grande nesta segunda-feira (26).

Após paradas momentâneas no último domingo devido à maré baixa, o sistema opera sem qualquer restrição e com bom movimento de embarque no Terminal de Vera Cruz, de acordo com a Associação de Transportes Marítimos (Astramab).

Nesta segunda, o sistema conta seis embarcações em tráfego e outras quatro em stand by, que podem ser acionadas se a demanda de passageiros exigir. As saídas dos terminais são de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, caso haja necessidade de aumentar a frota.

Segundo a Astramab, a Baía de Todos-os-Santos tem boas condições de navegação nesta manhã, com ventos fracos (11km/h) e mar calmo. As últimas saídas estão progamadas para 19h30 de Salvador e 18h de Mar Grande.

O mesmo vale para a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que registra movmento moderado de venda de passagens nesta segunda. O local é um dos destinos mais procurados para a virada do ano.

Nesta segunda (26), as saídas ocorrem as 10h30, 13h e 14h30. No sentido inverso, os horários saindo do Terminal de Morro de São Paulo são às 9h, 11h30, 14h e 15h.

