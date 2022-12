Travessia Salvador-Mar Grande regista embarque tranquilo neste domingo

Foto: Divulgação

A travessia marítima Salvador-Mar Grande opera com embarque tranquilo neste domingo (11), após o feriado de Nossa Senhora da Conceição, que se transformou em um “feriadão” para aqueles que tiveram ponto facultativo devido ao jogo do Brasil na sexta-feira (9).

De acordo com a Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as lanchas estão fazendo a travessia desde às 5h, com saídas de meia em meia hora. Ao todo, seis embarcações estão à disposição dos passageiros e caso seja necessário, o tempo de espera pode diminuir para 15 minutos.

O sistema irá funcionar até às 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h no sentido inverso.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo também opera com tranquilidade e atende sem restrições até às 14h30, a última saída de Salvador, e 15h na saída de Morro para a capital.

